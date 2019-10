James Franco denunciato dalle sue ex studentesse

NEW YORK - James Franco è stato denunciato da alcune ex studentesse della sua scuola di recitazione. L'attore e i suoi soci di 'Studio 4', scuola che aveva aperto nel 2014 per poi chiudere tre anni dopo, sono al cento di un procedimento legale iniziato da Sarah Tither-Kaplan e Toni Gaal, che accusano Franco e i suoi colleghi di «aver avuto un comportamento inappropriato e sessualmente esplicito nei confronti delle studentesse utilizzando il proprio potere come insegnanti e impiegati e lasciando anche intendere di poter elargire ruoli nei loro progetti cinematografici».

Secondo il New York Times, le donne hanno dichiarato che le azioni degli accusati hanno portato a «un ambiente di molestie sessuali sia dentro che fuori le aule di studio». Gli studenti della scuola, che aveva una sede a Los Angeles e una a New York, pagavano una retta mensile di 300 dollari, ma c'erano anche costi aggiuntivi per le masterclass, che potevano arrivare fino ad un prezzo di listino di 2000 dollari, inclusi 750 dollari per sessioni di scene di sesso. Nella denuncia si legge che per partecipare alle lezioni sulle scene di sesso bisognava fare un provino video-registrato e firmare un documento in cui si rinunciava a qualsiasi diritto su quei filmati.

Le donne accusatrici chiedono un risarcimento economico e la distruzione di quelle clip.