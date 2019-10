Negata la cauzione a R. Kelly

NEW YORK - Un giudice federale di New York ha negato la cauzione a R. Kelly nel caso di abusi sessuali che lo vede imputato. Mercoledì la star della musica R&B non si è presentata in aula e al suo posto c'erano gli avvocati. Il giudice Ann Donnelly, spiega la stampa americana, ha concordato con i procuratori che sostengono che R. Kelly sia a rischio fuga e ancora in grado di minacciare le sue presunte vittime.

Il 52enne, che resta in prigione a Chicago, è accusato di aver creato una sorta di culto nel quale avrebbero reclutato giovani donne e ragazze, con le quali avrebbe intrattenuto relazioni sessuali.

Il processo è stato fissato per il 18 maggio 2020, dopo la fine di un analogo procedimento a Chicago che invece è in programma il 27 aprile.