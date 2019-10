La stella di Kristen Stewart ha brillato a Zurigo

ZURIGO - Ieri sera Kristen Stewart è stata premiata con il Golden Eye Award dello Zurich Film Festival.

La giovane stella di Hollywood ha calcato l'iconico “Green Carpet” e, dopo aver ricevuto l'ambito riconoscimento all'interno del cinema Corso, ha preso parte alla proiezione di gala di “Seberg”, il film che ha presentato a Zurigo. Accanto a lei c'era Benedict Andrews, il regista della pellicola, che parla dell'attrice star della Nouvelle Vague francese (protagonista di “Fino all'ultimo respiro” di Jean-Luc Godard) che, tornata negli Stati Uniti, si avvicina al movimento delle Pantere Nere e allaccia una relazione con l'attivista Hakim Jamal. A questo punto l'Fbi inizia a interessarsi di lei.

La prima giornata zurighese di Stewart è stata molto ricca d'impegni: dopo un paio d'interviste al mattino si è presentata alla conferenza stampa fissata intorno alle 15.30. Look molto casual per lei: berretto da baseball, giacca di pelle nera, stivali e svariati gioielli d'argento. Di fronte a lei e a Andrews c'erano un centinaio di professionisti dei media, ai quali la 29enne ha spiegato di non avere bisogno dei social media: lei ha già il cinema, «questa enorme piattaforma dove posso esprimermi». Quindi qualche saluto ai fan e il ritorno in hotel, a bordo di una limousine nera.

Una manciata di minuti dopo le 20 Stewart è sbarcata sulla Sechseläutenplatz e per 12 minuti si è concessa ai fan entusiasti, ai cacciatori di autografi, ai fotografi e agli immancabili selfie. Ai microfoni dei colleghi di 20 Minuten ha dichiarato: «Volevo diventare un'attrice da quando avevo cinque anni».

Oggi alle 12.30 l'attrice sarà protagonista di un incontro con il pubblico, nel quale risponderà alle più svariate domande e fornirà approfondimenti su carriera e progetti futuri.

keystone-sda.ch/STF (WALTER BIERI)