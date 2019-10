Eric Clapton: primo concerto in Svizzera dopo 12 anni

ZURIGO - Eric Clapton terrà un concerto il 5 giugno 2020 all'Hallenstadion di Zurigo, a distanza di 12 anni dalla sua ultima esibizione in Svizzera. La leggenda della chitarra blues ha annunciato oggi la sua tournée europea.

Il tour estivo del chitarrista 74enne comprende 15 date nell'arco di un mese in 12 città europee e altre tre in Russia. La prima data sarà a Praga, il 29 maggio, e da lì i concerti proseguiranno in Germania, Svizzera, Italia, Belgio, Paesi Bassi, Danimarca e Finlandia, per concludersi il 30 giugno a Mosca.

La prevendita dei biglietti per il concerto di Zurigo parte il 4 ottobre, con prezzi che vanno da 96 a 290 franchi.

Eric Clapton sarà accompagnato da una superlativa band di musicisti, compresi i compagni di una vita Nathan East (basso), Paul Carrack (tastiete), Chris Stainton (tastiere), Doyle Bramhall II (chitarra), Sharon White and Katie Kissoon (coriste).