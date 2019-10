Ariana Grande, successo annunciato agli MTV EMA 2019: 7 nomination

NEW YORK - Ariana Grande ha ricevuto ben sette nomination per gli MTV European Music Awards 2019. La pop star 26enne può adesso essere certa che il 7 sia veramente il suo numero fortunato dopo aver ricevuto il riconoscimento per altrettante categorie, tra cui Miglior Artista, Miglior Video per la canzone 'Thank U' e Miglior Canzone per il brano '7 Rings'. Ariana è anche in lizza per il premio Miglior Live, per Migliori Fan, Miglior Interpretazione e Miglior Pop.

Shawn Mendes, Billie Eilish e Lil Nas X seguono la collega, tutti appaiati con sei nomination ciascuno. Lil Nas X grazie al pezzo 'Old Town Road' è in gara nelle categorie Miglior Video, Miglior Canzone, Miglior Collaborazione per la versione di Billy Ray Cyrus, ma anche per Miglior Nuovo Artista, Miglior Look e Miglior Performance USA. Billie Eilish potrebbe portare a casa la statuetta per il Miglior Video, la Miglior Canzone e la Miglior Collaborazione per la versione di 'Seniorita' con la fidanzata Camila Cabello, ma pure Miglior Pop, Migliori Fan e Miglior Performance Canadese.

Nella categoria Miglior Nuovo Artista ci sono anche Lizzo, Lewis Capaldi, Ava Max e Mabel, oltre ovviamente a Lil Nas. Infine Taylor Swift gareggia per aggiudicarsi il premio per il Miglior Video, il Miglior Artista, i Migliori Fan e la Miglior Performance USA.