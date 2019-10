Musica: arrivano i francobolli commemorativi di Gaber, Dalla e Pino Daniele

ROMA - Tre grandi cantautori - Lucio Dalla, Giorgio Gaber e Pino Daniele - sono stati ricordati oggi in Italia con l'emissione di tre francobolli, validi per la posta ordinaria.

Originariamente la serie doveva comprendere anche francobolli per Fabrizio De André e Lucio Battisti, ma questo non si è rivelato possibile. Le immagini dei tre cantautori commemorati spiccano sui francobolli, circondate dai solchi di un disco in vinile. Gli annulli primo giorno di emissione sono previsti nelle città di origine: Milano per Gaber, Napoli per Daniele e Bologna per Dalla.

Dalla è infatti nato a Bologna il 4/3/1943 (come ricorda il titolo di una sua famosa canzone). La sua carriera è stata segnata da una vasta gamma di esperienze artistiche, dalla musica al cinema. È morto a Montreux (VD) nel 2012.

Anche Giorgio Gaberscik (in arte Gaber) ha avuto un'attività poliedrica, dalla musica al teatro e alla televisione. È morto a Camaiore nel 2003.

E' nato a Napoli nel 1955 e morto a Roma nel 2015 Pino Daniele: la sua attività artistica segna una frattura rispetto alla tradizione melodica napoletana, con un'apertura a variegate contaminazioni.

