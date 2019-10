Kylie Jenner e Travis Scott si sono presi una pausa

LOS ANGELES - Dopo due anni di relazione la più piccola di casa Kardashian, Kylie Jenner e il rapper/trapper Travis Scott hanno deciso di prendersi una pausa.

La notizia, data da Tmz.com è stata confermata da una fonte vicina ai due in esclusiva per People: «Si sono presi del tempo per loro, ma non è finita. Hanno ancora qualche problema a fidarsi l'uno dell'altra, e lo stress dei loro stili di vita li ha peggiorati».

La coppia, che condivide una figlia - la piccola Stormi Webster di 1 anno - si sarebbe già separata da qualche settimana. Kylie, infatti, al matrimonio di Justin Bieber e Hailey Baldwin ci è andata da sola (con la bimba).

L'ultima volta che i due sono stati visti assieme in pubblico risale allo scorso 28 agosto, per l'evento-anteprima del documentario su Scott di Netflix "Travis Scott: Look Mom I Can Fly".