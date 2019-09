Musica e star per il pianeta e contro le disuguaglianze

NEW YORK - Più di 60mila persone hanno preso parte sabato sera al Global Citizen Festival, ospitato nel Central Park di New York.

La manifestazione, presentata da Hugh Jackman e Deborra-Lee Furness, ha visto sfilare sul palco star della musica e personaggi famosi, che hanno parlato di temi di scottante attualità come il clima e la lotta alle disuguaglianze in vari ambiti della società.

Leonardo DiCaprio ha parlato di ambiente, denunciando i negazionisti del cambiamento climatico e sottolineando l'importanza di quanto messo in atto dai giovani che sostengono il movimento guidato da Greta Thunberg. «A meno che non viviate in una realtà alternativa, non c'è più tempo per negare» ha affermato il divo.

Dakota Johnson ha fatto il punto sull'iniziativa che lanciò lo scorso anno, quando condivise il suo numero di telefono e invitò le vittime di molestie sessuali a lasciarle dei messaggi. L'attrice ha raccontato di aver raccolto 60 ore di storie provenienti da tutti i continenti e 70 Paesi differenti.

Il lato musicale ha visto l'alternanza di artisti di calibro di French Montana, Carole King, H.E.R., Alicia Keys, Pharrell Williams e Queen con Adam Lambert.

keystone-sda.ch/ (Charles Sykes)