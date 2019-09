Ok, Apple è davvero uguale a mamma Gwyneth

LONDRA - Non appare spesso su Instagram ma, quando succede, internet di solito va "giù di testa". È successo anche questa volta quando un'amico di famiglia ha postato uno scatto in compagnia di mamma Gwyneth Paltrow, nonna Blythe e figlia, Apple Martin. L'occasione, riporta People, era il compleanno (non vi diciamo quanti anni però) dell'attrice e imprenditrice.

In molti, guardando la 15enne Apple - figlia della bionda diva e del cantate del Coldplay Chris Martin - non hanno potuto notare l'estrema somiglianza fra le due (o fra le tre?): «La mela non cade lontano dall'albero e in questo caso nemmeno la Mela (Apple, ovviamente, ndr.) tanti auguri di buon compleanno», ha postato il giornalista e imprenditore Derek Blasberg.