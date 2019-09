Miley Cyrus felice di essere single: «Gli addii non sono mai facili»

NASHVILLE - Un post in bikini e con un messaggio un po' criptico: «Gli addii non sono mai facili <3 ma sono pronta», quello postato dalla neosingle (per la seconda volta) Miley Cyrus. Lo scatto, che la vede di spalle in una struttura decisamente di lusso, è tratta da «un necessario viaggio con mamma e sorella» fra canyon statunitensi che durerebbe ormai da giorni.

«Non vede l'ora di fare la single», ha confermato a People una fonte vicina alla cantante, «ha lasciato Liam per concentrarsi su sé stessa, la relazione con Kaitlynn (Carter) è stata una piacevole sorpresa ma non poteva rischiare di passare da una lunga relazione all'altra. E lei aveva la sensazione che sarebbe stato così».