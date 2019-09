Céline Dion mostra orgogliosa le sue imperfezioni

MONTRÉAL - 51 anni, senza trucco, abito nero, capelli raccolti, il volto magro e intenso. Si mostra così Céline Dion nel video del suo nuovo singolo "Imperfections".

Nelle immagini in bianco e nero la cantante è seduta davanti allo specchio in camerino e si strucca mostrando le sue "imperferzioni". "Ho le mie imperfezioni, le mie cicatrici da nascondere", canta.

Il 15 novembre uscirà l'album "Courage", il primo in inglese a sei anni di distanza da "Loved Me Back to Life". Il 18 settembre prende il via anche il "Courage World Tour".