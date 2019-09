Un altro royal wedding, per Beatrice di York arriva l'anello

LONDRA - Anche il 2020 avrà il suo matrimonio regale. Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi si sono infatti fidanzati ufficialmente.

«Siamo estremamente felici di poter annunciare il nostro recente fidanzamento. Siamo entrambi felici di intraprendere questa nuova avventura insieme e non stiamo nella pelle all’idea di sposarci. Abbiamo molte cose in comune e condividiamo gli stessi valori, e questo sarà l’ottima base per gli anni che verranno, pieni di amore e felicità».

Buckingham Palace ha diramato una nota stampa in cui le famiglie dei futuri sposi si dicono entusiaste. Il duca e la duchessa di York hanno dichiarato di essere entusiasti della notizia, e che hanno visto la loro relazione svilupparsi con orgoglio. «Siamo i fortunati genitori di una figlia che ha trovato il suo amore e il suo compagno in un amico devoto e fedele».

I genitori di lui hanno invece dichiarato che la coppia è fatta l’uno per l’altra. «Hanno un legame incredibilmente forte, e il matrimonio non potrà che rafforzare questa fantastica relazione».

La proposta è arrivata in Italia, terra d’origine dell’imprenditore e futuro marito. Ma tra i due non è scattata il colpo di fulmine al primo incontro: le due famiglie si conoscevano da tempo, e la coppia si è formata solo in un secondo tempo.