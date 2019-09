Gwyneth Paltrow convinta dal marito a tornare a recitare

LOS ANGELES - Gwyneth Paltrow è stata convinta a tornare a recitare dal marito. L'attrice 46enne ha rimesso piede sul set per prendere parte alla serie tv 'The Politician', scritta per Netflix proprio dal compagno Brad Falchuk, ma prima di accettare di prendere parte al progetto ci ha riflettuto molto.

Ha spiegato: «Mio marito mi ha dovuto convincere, il mio impegno con goop.com (il sito della sua azienda, ndr) mi impegna gran parte della giornata, quindi per me recitare è qualcosa di non prioritario. Ma mentre scriveva la sceneggiatura mi ha detto, 'Penso di avere una parte per te'. Io gli ho detto che non pensavo di poter accettare, ma alla fine eccoci qui».

La star 46enne ha anche detto che è stato molto bello lavorare con il marito, perché lei si fida molto di lui. Al 'The Today Show' ha aggiunto: «È stato fantastico. È stato anche semplice. Quando ami e ti fidi di qualcuno così tanto, e quella persona ti conosce così bene, si crea qualcosa di unico sul posto di lavoro. Quindi sì, è stato bello».

Lo scorso agosto la Paltrow, che ha due figli dal precedente matrimonio con Chris Martin, ovvero Apple, 15 anni, e Moses, 13, lo scorso agosto aveva rivelato di aver finalmente deciso di andare a vivere con Brad nonostante i due siano sposati già da un anno.