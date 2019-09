Twitch e il problema con le streamer sexy

NEW YORK - La piattaforma di streaming Twitch sta sperimentando alcune difficoltà con le sue linee guida sui “contenuti sessualmente suggestivi”.

Un paio di settimane fa c'è stato il caso della streamer Quqco, sospesa per tre giorni: la sua “colpa” è l'essere andata in diretta mentre indossava un costume da Chun-Li (il celebre personaggio di “Street Fighter”) ritenuto troppo osé a causa di un profondo spacco laterale. Quqco si è difesa spiegando che la sua intenzione non era di essere ammiccante e di possedere abiti ben più sexy di quello mostrato.

Quqco fu già sospesa in passato per gli stessi motivi e allora diede la colpa alle segnalazioni per partito preso di utenti che prendono di mira varie streamer.

C'è poi Amouranth, bannata per aver accidentalmente mostrato il seno mentre giocava con il suo cane (niente a che vedere con i contenuti ben più espliciti che posta su Instagram o Twitter, peraltro). La decisione ha avuto un riscontro molto positivo per la streamer e cosplayer - che sfrutta Twitch per avvicinare il pubblico adolescente, più che per reale interesse verso i videogame: la sua popolarità nella comunità virtuale è schizzata alle stelle e nella settimana successiva alla censura è stata l'utente che ha guadagnato il maggior numero di seguaci.

Questo è il rovescio della medaglia del bando: il clamore derivato dal provvedimento di Twitch e l'esempio di Amouranth potrebbero spingere altre streamer ad attuare una deriva sexy sulla piattaform, per poi sfruttare l'attenzione catturata tra i giovanissimi utenti sui vari social.

Alcuni esperti del settore suggeriscono ad Amazon, proprietaria di Twitch, di rendere meno ambigue le linee guida della piattaforma e a spegnere sul nascere qualsiasi tentativo di sfruttarla per scopi che esulano dal mondo del gaming.