Michelle Williams scambiata per… Michelle Williams

LOS ANGELES - Non è passato inosservato il discorso sulla parità salariale dell’attrice Michelle Williams in occasione della vincita del suo primo Emmy per la mini-serie “Fosse/Verdon”.

In tanti hanno voluto complimentarsi con l’attrice (ma c'è anche chi ha voluto attaccarla), e ovviamente i commenti per il discorso sono arrivati anche tramite Instagram. Ma sono stati molti quelli caduti in errore, commentando le foto della Michelle Williams sbagliata.

L’omonima, cantante ed ex componente delle Destiny’s Child, non l’ha però presa bene. Pur condividendo il messaggio del discorso pronunciato dall’attrice, si è sfogata in una story su Instagram: «Ma non vedete che sono nera?! Come fate a non accorgervi che nelle foto che commentate sono nera?»