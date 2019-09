Taylor Mega rivela: «Sono stata con un ragazzo gay»

MILANO - Taylor Mega ha risposto ad alcune domande che le sono state poste tramite Instagram dai suoi fan e ha rivelato di aver avuto un flirt anche con un ragazzo gay. «Sono stata con un ragazzo gay ed ero un sacco presa. Proprio in questo periodo dello scorso anno... lui è sempre nel mio cuore», ha fatto sapere la bionda influencer in una Story.

La 25enne a chi le ha poi chiesto se sia mai stata capace di volere bene a qualcuno senza doppi fini ha replicato: «Non ho mai avuto doppi fini con nessuno o nessuna». «Non ho mai finto sentimenti con nessuna e nessun ex», ha aggiunto Taylor facendo chiaramente riferimento ai recenti dissidi tra lei e l'ex gieffina Erica Piamonte. «Con qualcuno ho anche finto di non provarne affatto per non rovinare rapporti precari o per non dare soddisfazione», ha continuato. «Non mi manca il successo, non mi manca il denaro, non mi manca l'uc****o... che doppi fini dovrei avere?», ha concluso l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi.

L'influencer, che poco tempo fa è stata paparazzata mentre bacia l'ex corteggiatrice di "Uomini e Donne" Giorgia Caldarulo, recentemente ha detto di non voler più nascondere il fatto di essere bisessuale. «Io provo attrazione non solo per il genere femminile o quello maschile. Se a me piace una persona non mi voglio etichettare, l'ho sempre detto, se mi piace non faccio distinzioni», ha scritto in un post condiviso sul social.