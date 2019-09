Cardi B denuncia: «Aggredita sessualmente da un fotografo»

NEW YORK - Cardi B è entrata maggiormente nel dettaglio di una presunta aggressione sessuale che avrebbe subito durante una sessione fotografica per una rivista.

La rapper aveva già fatto un accenno all'episodio in un'intervista nel 2018, ma questa volta ne ha riparlato con la conduttrice radio e tv Angie Martinez. «Mi sono presentata per fare le foto per questo magazine e il fotografo si è approcciato a me, del tipo “Allora, vuoi finire su questa rivista?”. Quindi ha tirato fuori il suo pene. Ero così furibonda... Sai cos'è assurdo? L'ho detto al proprietario della rivista lui mi ha guardato come a dire “E allora?”».

Cardi B non ha fatto nomi né ha precisato quando sarebbe avvenuta la presunta aggressione. «Quando ho visto il movimento #MeToo mi sono resa conto che ci sono ragazze che hanno subìto lo stesso tipo di trattamento. Succede ogni giorno». La star si dice sicura che in molti, ancora oggi, sarebbero pronti a minimizzare o a incolpare la donna.