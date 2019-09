Mina e Fossati insieme. Arriva il nuovo disco

MILANO - Una coppia inedita. Un album nuovo ricco di contenuti dal titolo "MinaFossati" (come appunto gli artisti che l'hanno realizzato) e in uscita per Sony Music il 22 novembre.

I due big della scena musicale italiana, da tempo lontani dalle scene, hanno collaborato per dare vita a 11 brani inediti, scritti e composti da Ivano Fossati e cantati in duetto.

Nonostante il cantante avesse dichiarato più volte di non voler fare più concerti e dischi, ha ammesso: «Nessun musicista sano di mente direbbe di no a Mina». E così è stato.

Fino ad oggi tra i due non vie era mai stata una collaborazione diretta. Mina, sì, in passato aveva "coverizzato" dei brani del cantautore e polistrumentista genovese, mentre quest'ultimo l'aveva omaggiata con un cameo in "Veleno", ma niente di più.