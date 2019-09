Meghan, Harry e Archie sono in Sudafrica

CITTÀ DEL CAPO - Ha preso il via il tour di 10 giorni del principe Harry e della moglie Meghan Markle in Sudafrica. I duchi di Sussex, che viaggiano insieme al loro primogenito Archie, sono giunti in Africa con un volo di linea.

Per loro nessun ricevimento ufficiale ma un primo incontro informale nella township di Nyanga. La coppia, che ha lasciato a una tata il loro bebè, non ha esitato a ballare insieme ad alcune danzatrici. Il viaggio, oltre a Città del Capo, toccherà anche Johannesburg e poi Harry si recherà anche in Angola, Botswana e Malawi.

Archie, cinque mesi, sarà probabilmente presente a diverse tappe del tour, prevedono vari esperti della Casa reale britannica. Meghan e Harry sono chiamati a dimostrare di non essere "troppo Hollywood", come li ritengono molti detrattori, e a rafforzare la loro immagine pubblica.

Il discorso di Harry - «Nessun uomo nasce per fare del male ad una donna, come ha detto il vostro presidente la settimana scorsa. È un circolo vizioso che va spezzato». Lo ha detto il principe Harry parlando alla folla riunita davanti alla chiesa metodista di Nyanga. «È tempo di ridefinire il concetto di mascolinità. Bisogna creare un sentiero che i nostri figli possano seguire per creare un futuro migliore», ha sottolineato il duca di Sussex dicendo che lui e la moglie sono «infinitamente grati» di avere la possibilità di «ascoltare e conoscere le tematiche che affrontate quotidianamente nelle vostre comunità».

Meghan: «Sono vostra sorella» - «Sono qui in Sudafrica accanto a mio marito come membro della famiglia reale, ma voglio che sappiate che sono qui come madre, moglie, donna, donna di colore e vostra sorella», ha detto Meghan Markle. «I diritti delle donne e delle ragazze mi stanno molto a cuore. Quando alle donne viene dato potere, tutta la comunità prospera», ha sottolineato la duchessa di Sussex che poi ha concluso: «Sono qui con voi, sono qui per voi».

