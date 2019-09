I Queen arrivano a Zurigo

ZURIGO - 28 giugno 2020, una data che i fan dei Queen devono assolutamente segnare sul calendario: quel giorno infatti la storica band britannica, insieme al cantante americano Adam Lambert, sarà protagonista di un grande concerto all'Hallenstadion di Zurigo.

Lo strepitoso successo del biopic "Bohemian Rhapsody" ha riacceso i riflettori su Brian May e compagni, affascinando i fan di una volta e conquistandone di nuovi tra i giovani. Non poteva quindi mancare un ritorno in grande stile negli stadi di tutto il mondo. Il tour "Rhapsody", che ha già fatto furore negli Stati Uniti con più di 400mila biglietti venduti, arriverà all'inizio dell'estate anche in Svizzera. Sarà uno show in grado di mostrare «una meraviglia dal punto di vista della realizzazione tecnica», come dicono gli stessi membri del gruppo. I due componenti originali del complesso, il chitarrista Brian May e il batterista Roger Taylor, saranno affiancati (come da parecchi anni a questa parte) da Lambert, frontman sempre più sicuro dei propri mezzi.

Ric Lipson, al quale è stato affidato il compito di ideare e costruire le scenografie, ha spiegato che lo show è «un nuovo capitolo nella storia della band». L'esperienza musicale ne sarà «una volta di più» arricchita: «Questo nuovo spettacolo porta ai fan la più spettacolare, innovativa e allo stesso tempo interattiva celebrazione del suono dei Queen». Lo show si basa su un concetto molto semplice: è ispirato al film con Rami Malek, la cui colonna sonora, lanciata lo scorso mese di novembre, è stata il disco di maggior successo dei Queen degli ultimi 38 anni.

Non solo "Bohemian Rhapsody" ha dato alla band nuove generazioni di ammiratori, ma ha fatto rinascere una buona dose di entusiasmo nei "vecchi" Queen: «Siamo tornati e siamo caldi!» ha dichiarato Taylor. Aggiunge May: «È una grandiosa nuova produzione, che porta l'eredità dei Queen in un contesto completamente nuovo. Sono molto orgoglioso!».

Adam Lambert - che ha l'onore e l'onere di sostituire una leggenda come Freddie Mercury - non vede l'ora di tornare a esibirsi in Europa. «Ci siamo divertiti tantissimo durante l'ultimo tour e sono così eccitato di tornare ora con questo nuovo show». La sua prima volta accanto a May e Taylor risale al 2009, all'epoca della finale di American Idol, e dal 2012 il vocalist è stabilmente in tour con la band.

La prevendita del concerto del 28 giugno 2020 inizia questa mattina alle 6. I biglietti sono in vendita a un prezzo che oscilla tra i 115 e i 180 franchi.