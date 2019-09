MyCokeMusic Soundcheck, hanno vinto i DAENS

ZURIGO - I DAENS hanno vinto l'edizione 2019 di MyCokeMusic Soundcheck. Appena dopo la proclamazione, abbiamo intervistato il duo urano-svittese composto da Daniel Beltrametti e Nico Hunziker che ci ha raccontato le sensazioni a caldo e le speranze per il futuro.

Complimenti per la vittoria del Mycokemusic 2019! Cosa si prova a essere Best Newcomer-Act della Svizzera, e aver appena vinto 50’000 CHF e un contratto di management con Gadget?

«Onestamente non lo sappiamo. Probabilmente realizzeremo tutto solo domani (oggi, ndr). Ma è comunque fantastico. È stato tutto molto veloce. Dopo che ci hanno selezionato tra i semi-finalisti e abbiamo fatto i workshop e registrato il video in agosto, ci siamo ritrovati immediatamente in finale. È successo tutto praticamente in 3 settimane».

Da quanto tempo suonate insieme?

«Abbiamo cominciato a suonare insieme da poco più di un anno. Era marzo del 2018, abbiamo fatto un concerto per la scuola, qualcuno ci ha ingaggiati per una data e da lì abbiamo continuato a fare altri show. Prima di quel momento, entrambi suonavamo da soli, avevamo i nostri progetti individuali, ognuno con la sua band. Ma da quando ci siamo incontrati a scuola e abbiamo cominciato a suonare insieme, DAENS è diventato per entrambi il progetto principale».

Cosa raccontano le vostre canzoni?

«Parliamo quasi sempre di amore, di sentimenti. Già le prime canzoni quando avevo 13 anni parlavano d’amore. Semplicemente mi esce naturale e penso che sia importante che senti veramente quello che stai cantando, sarebbe triste cantare senza sentire davvero quei sentimenti che ci sono nelle canzoni».

C’è qualcuno che vi aiuta ad organizzare i vostri concerti?

«Sì un nostro amico, una persona conosciuta 5 anni fa a Lucerna ci ha subito aiutato a trovare le date. Per noi è veramente importante avere una persona così al nostro fianco, perché ci facilita di molto il lavoro e ci permette di avere molte occasioni per far sentire la nostra musica. Grazie Mathias!».

Qual è l’esperienza più interessante che avete avuto al MyCokeMusic?

«Parlare di musica con Bastian Baker e ascoltare i suoi consigli. Ci siamo iscritti al concorso con "Old Time Road", un pezzo che quando siamo arrivati al workshop dei semifinalisti era in alto in classifica su diverse charts. Quindi ci siamo ritrovati a improvvisare una jam con Bastian Baker sul nostro pezzo ed è stato molto bello. È sempre molto bello e arricchente incontrare professionisti del music business».

E adesso...?

«Abbiamo in programma di continuare con i nostri concerti e magari arriveranno opportunità per suonare in situazioni più grandi e interessanti. Ci farebbe sicuramente molto piacere. Vogliamo comunque continuare a suonare e fare musica. Per noi è importante non perdere il sentimento che abbiamo oggi nel fare musica».