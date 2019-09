Jennifer Garner ammette il suo difetto: «Sono una mamma poco divertente»

LOS ANGELES - Jennifer Garner ha rivelato che i suoi figli la chiamano "drago" perché riesce a spegnere ogni volta il desiderio che potrebbero provare nel divertirsi insieme a lei.

L'attrice ha ammesso di essere una mamma poco divertente e poco propensa a giocare. La star di Hollywood, che ha tre bambini, Violet, 13 anni, Seraphina, 10, e Samuel, 7, nati dal matrimonio con l'ex marito Ben Affleck, ha spiegato di essere una madre piuttosto severa e che per questo motivo i figli le hanno dato diversi soprannomi per prenderla in giro. Jennifer ha però detto di avere stabilito un giorno l'anno, che ha chiamato "Yes Day", in cui ai figli è permesso fare quasi di tutto.

Durante un'ospitata al "The Tonight Show", programma condotto da Jimmy Fallon, la 47enne ha raccontato: «Se ti comporti come faccio io, sei una persona che 'uccide' ogni voglia di divertirsi". "Sono fatta così. Dico di no a tutto. I miei figli mi chiamano drago perché brucio ogni loro entusiasmo. Mi hanno dato tutti questi nomignoli», ha aggiunto.

Tuttavia la Garner ha spiegato che è anche molto difficile che i suoi figli siano d'accordo su quale gioco fare tutti insieme. «Un bambino di 13 anni e uno di 7 hanno un modo diverso di concepire il divertimento. Ovviamente vogliono fare cose totalmente diverse così ho dato loro un giorno all'anno in cui si devono mettere d'accordo e riuscire a fare qualcosa di divertente tutti insieme», ha concluso.