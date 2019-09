Taylor Mega e la bisessualità: «Con Giorgia non mi nascondo più»

ROMA - Taylor Mega, che nei giorni scorsi è stata paparazzata mentre bacia una donna, l'ex corteggiatrice di "Uomini e Donne" Giorgia Caldarulo, ha risposto al commento di un utente di Instagram che l'ha accusata di «aver danneggiato» la comunità LGBT con il suo gesto.

«Ci tengo a dire innanzitutto che le persone bisessuali non devono essere per forza nel caso delle donne molto mascoline e nel caso degli uomini molto effeminati», ha detto la bionda influencer in un video pubblicato nelle sue Stories. «Ci sono casi come il mio. Io provo attrazione non solo per il genere femminile o quello maschile. Se a me piace una persona non mi voglio etichettare, l'ho sempre detto se mi piace non faccio distinzioni», ha aggiunto la 25enne.

Taylor ha poi spiegato di non trovare giusto il fatto di doversi nascondere solo perché essendo un personaggio famoso secondo alcune persone il suo gesto potrebbe 'nuocere' alla causa LGBT. «E trovo assurdo che io solo perché sono un personaggio pubblico debba andare a nascondermi per forza ogni volta che mi bacio con qualcuno. Perché quando magari è uscito il gossip che mi baciavo con degli uomini era tutto ok e tranquillo, esce che mi bacio con una donna e allora starei mettendo in dubbio o danneggiando la comunità LGBT?», ha continuato visibilmente alterata. «Davvero siamo arrivati a pensare che dato che sono un personaggio famoso se voglio baciare la mia donna non posso farlo in pubblico? Ma stiamo scherzando?», ha concluso.