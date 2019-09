Si accendono i riflettori sugli Emmy, Trono di Spade gran favorito

LOS ANGELES - I riflettori sono pronti per essere accesi sugli Emmy. La cerimonia per i premi che sono considerati gli Oscar della TV si terrà domenica 22 settembre dalle 17 (le 2 del mattino in Svizzera) al Microsoft Theater di Los Angeles. La cerimonia sarà trasmessa dalla Fox e anche in diretta streaming sul sito fox.com.

La battaglia per il maggior numero di statuine è tra i network televisivi tradizionali e le piattaforme di streaming. Considerando il numero di nomination sembrano spuntarla i primi. Tra i favoriti per la 71ma edizione c'è infatti la serie tivù trasmessa da Hbo "Trono di Spade" che ha battuto ogni record con ben 32 nomination consentendo anche il network di incassarne in totale 137, un primato per una rete in una singola stagione e rubando il dominio a Netflix che invece si piazza al secondo posto con 117 nomination.

Il Trono di Spade è in corsa per diversi titoli, "Miglior serie drammatica" e molti gli attori del suo cast sono stati nominati. Kit Harington ed Emilia Clarke concorrono per la vittoria come Miglior attore e Miglior attrice protagonisti in una serie drammatica, Alfie Allen, Nikolaj Coster-Waldau e Peter Dinklage si contenderanno il riconoscimento per il Miglior attore non protagonista, Gwendoline Christie, Lena Headey, Sophie Turner e Maisie Williams quello per la Miglior attrice non protagonista.

Concorrono per lo stesso titolo anche la produzione di SHOWTIME "Escape at Dannemora" e quella di Netflix "When They See Us", sul caso dei 'Central Park Five', i cinque ragazzi afroamericani finiti in carcere ingiustamente nel 1989 con l'accusa di stupro e aggressione nei confronti di una ragazza che correva a Central Park. Con il vento in poppa anche Amazon con "The Marvelous Mrs. Maisel", che ha ottenuto 20 nomination. "hernoby", il dramma sul disastro nucleare nell'allora Unione Sovietica, si piazza al terzo posto con 19 nomination.

Seguendo l'esempio degli Oscar, per la quarta volta, dopo le edizioni del 1975, 1998 e 2003, gli Emmy non avranno un presentatore piuttosto ci saranno una serie di star che consegneranno i premi, tra queste Angela Bassett, Stephen Colbert, Viola Davis, Bill Hader, Taraji P. Henson, Julia Louis-Dreyfus, Jimmy Kimmel, Seth Meyers, Gwyneth Paltrow, Amy Poehler, Billy Porter, MayaRudolph, RuPaul, Lilly Singh, Ben Stiller, Kim Kardashian with Kendall Jenner and Kylie Jenner, Zendaya.