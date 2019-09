C'è un motivo se Camila Cabello nelle sue canzoni non dice parolacce

LOS ANGELES - Camila Cabello non usa parolacce nelle sue canzoni perché pensa al bene di sua sorella minore. La cantante 22enne ritiene di non doversi sforzare affatto per essere un buon esempio per le sue giovani fan visto che già pensa costantemente alla sorellina di 12 anni, Sofia.



Ha spiegato: «Mi ricordo quando avevo l'età di Sofia e di quanto fosse importante per me Taylor Swift. Penso di non dover cambiare la mia personalità per diventare un buon esempio per le giovani ragazze che mi seguono, perché sono già molto consapevole di quest'aspetto. Non ho mai usato parolacce nelle mie canzoni».



Camila aveva solo 15 anni quando ha partecipato alle audizioni per l'edizione americana di 'X Factor' ed è poi diventata uno dei membri della band Fifth Harmony e ha ammesso che prima di fare i casting per il talent show non era mai stata completamente convinta di avere la stoffa necessaria per ottenere successo.



Al magazine Wonderland ha fatto sapere: «Sono sempre stata consapevole di saper cantare, ma non ero cosciente di essere davvero brava. Mentre crescevo le persone mi dicevano che avevo talento: "Oh mio dio, sei proprio brava". Ma non avevo capito. Quando ho fatto 'X Factor' ho pensato per la prima volta che forse non mi stavano dicendo una bugia».