«I Thegiornalisti non esistono più»

ROMA - «I TheGiornalisti per quel che mi riguarda non esistono più». Non usa mezzi termini Tommaso Paradiso, che attraverso le stories di Instagram ha voluto mettere la parola «conclusione» all’avventura del gruppo romano che sta avendo tanto successo: «D’ora in poi tutto ciò che scriverò e canterò non sarà più Thegiornalisti ma sarà Tommaso Paradiso».

Non è ancora passata l’estate dei tormentoni a cui i Thegiornalisti hanno regalato “Riccione” e “Maradona y Pelé”, che arriva l’annuncio a gelare i fan. «Le storie nella maggior parte dei casi non sono eterne», scrive.

Tommaso Paradiso dice di essere pronto a tutto quello che verrà detto, ma confessa anche di essere «stato male». «Volevo che il Circo Massimo fosse una grande festa e non un funerale». È un fiume in piena. «Per vivere bisogna stare bene, trovarsi in armonia, altrimenti un sogno può diventare un incubo».

Instagram @Tommaso Paradiso