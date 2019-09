Nasce la prima compilation ispirata dal fiume Cassarate

LUGANO - È stato il fiume Cassarate ad ispirare "Along The River Vol. 1", la prima compilation legata al territorio ticinese, come ci spiega Luca Tavaglione, A&R dell''etichetta discografica luganese Seven Scales Records. «Il fiume luganese non è solo un elemento prezioso da salvaguardare e valorizzare o un punto di ritrovo sempre più apprezzato nei periodi estivi, ma anche un importante arteria culturale in grado di raccogliere e convogliare importanti messaggi provenienti dai diversi quartieri verso il cuore della grande città. Non da ultimo fiume e il suo contesto rimane per molti artisti un importante fonte d’ispirazione».

Per festeggiare i suoi primi due anni di attività dell'etichetta, è stato deciso di pubblicare la prima collezione a chilometro zero in ricordo degli omonimi "laboratori a cielo aperto" con musica 100% dal vivo, realizzati a proprio lungo il fiume luganese in prossimità della foce nel 2017.

L’etichetta propone per il prossimo 21 settembre un appuntamento titolato “Waiting for the Equinox” presso il Lido Riva Caccia a Lugano. Un evento musicale fuori dai clubs, gratuito e aperto a tutti che inizierà alle due del pomeriggio. In questa occasione sulla zattera del lido ci sarà anche spazio per ascoltare e ballare le ultime tendenze musicali come la AfroHouse. Oltre ad alcuni degli artisti che solitamente collaborano con Seven Scales Records come Paul Bones, i Jabrome, L’N’F e Artiglio! interverranno con un dj set anche altri artisti come Luca Baroni, Edison Cabrino e i sempre più apprezzati a livello internazionale per le loro produzioni discografiche i Everything Counts.