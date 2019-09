Lindsay Lohan ha tampinato Liam Hemsworth sui social

SYDNEY - Mentre la bionda ex-moglie Miley Cyrus di certo non si nasconde, spadroneggiando in lungo e in largo per Los Angeles con la sua nuova fiamma Katlynn Carter, il "neoscapolo" Liam Hemsworth ha trovato conforto nella famiglia.

Sono diverse le foto social del divo, in Australia e in compagnia del fratellone Chris, finite sulla stampa specialistica. Se Miley è già pronta a ricominciare, lui ha bisogno di ancora un po' di tempo: «Non vuole di certo una nuova compagna», ha commentato una fonte vicina alla famiglia Hemsworth a Hollywood Life, «adesso vuole solo stare con la sua famiglia per riprendersi, pensava che avrebbe avuto dei figli da lei».

Ma qualcuno, sul bell'australiano, parrebbe averci già messo gli occhi sopra. Lindsay Lohan, a una delle foto dei fratelli postata sui social dal E!Notizie, c'è anche quello dell'ex-stellina Disney: «Ma perché non ci siamo incontrati a Sydney o a Bondi?», ha domandato lei (ma pare che fosse uno scherzo).

Le chance che i due si incontrino, o addirittura facciano coppia - in ogni caso - è praticamente pari a zero: «Lei potrà anche essere la ragazza più gentile del mondo», conferma il ben informato, «ma lui adesso per una cosa del genere non ha proprio testa».