Angelina Jolie mette in pausa la sua carriera da regista

LOS ANGELES - Angelina Jolie ha rivelato di stare riscoprendo sé stessa ora che i suoi figli sono più grandi. L'attrice, che con l'ex marito Brad Pitt ha cinque ragazzi (Maddox, 18 anni, Pax, 15, Zahara, 14, Shiloh, 13, e i due gemelli, Vivienne e Knox, 11) ha raccontato di avere una nuova visione della vita ora che i figli stanno crescendo e ha anche cambiato modo di vedersi.

Quando i tuoi bambini sono piccoli ti senti più mamma. Quando invece diventano adolescenti, inizi a ricordarti di quando eri tu adolescente. Li vedi andare nei locali punk e ti chiedi perché tu non possa andarci. Questo è un momento particolare e divertente della mia vita in cui mi sto riscoprendo», ha spiegato. La star di Hollywood ha poi detto di essere tornata a concentrarsi di più sulla sua carriera da interprete perché gli impegni come regista portano via troppo tempo alla sua famiglia.

«Ora sto lavorando molto come attrice perché così posso passare più tempo con la mia famiglia rispetto a quando sono impegnata come regista. Lavorare dietro la telecamera mi tiene infatti più lontana dai miei affetti. Ci vuole molta più fatica per dirigere e non vedo l'ora di poter tornare dietro la macchina da presa, ma questo accadrà quando le cose andranno meglio», ha aggiunto la 44enne.