Jennifer Lopez vuole che il figlio l'accompagni all'altare 

LOS ANGELS - Jennifer Lopez vorrebbe che fosse suo figlio ad accompagnarla all'altare quando sposerà il compagno Alex Rodriguez. L'attrice e cantante ha accettato la proposta dell'ex giocatore di baseball ed è determinata a fare in modo che il suo Max, 11 anni, avuto insieme alla sua gemellina Emme con l'ex marito Marc Anthony, abbia un ruolo molto importante nel giorno del 'sì'.

Quando le è stato chiesto se sarà proprio il bambino ad accompagnarla all'altare, JLo ha risposto: «Certamente». La Lopez ha però ammesso che non c'è ancora una data per le nozze. A 'Entertainment Tonight' ha fatto sapere: «Non siamo ancora in grado di programmare la cerimonia».

La 50enne ha poi smentito che la location per il 'sì' sarà molto lontana da casa. Dopo che Alex ha dichiarato che giurerà amore eterno a Jennifer «in un posto molto lontano», lei ha voluto rettificare: «Lo ha detto così. Ne stiamo parlando, ma non abbiamo ancora nessun programma... stiamo prendendo in considerazione molti posti, ma ancora non sappiamo».

Rodriguez ha però recentemente rivelato che lascerà a Jennifer l'onere e l'onore di prendere le decisioni più importanti relative alla cerimonia.