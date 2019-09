Adele, con Simon è finita davvero: chiesto il divorzio 

LOS ANGELES - Adele ha chiesto formalmente il divorzio da Simon Konecki. La cantante 31enne e l'ormai ex compagno, che hanno avuto il piccolo Angelo sei anni fa, hanno annunciato lo scorso aprile di aver deciso di separare le loro strade dopo tre anni di matrimonio. Lo scorso giovedì la stella della musica ha portato i documenti necessari alla causa di divorzio al tribunale di Los Angeles, come ha riportato il sito TMZ.

Dopo la conferma della loro rottura, la scorsa primavera un rappresentante dei due aveva fatto sapere che entrambi «sono impegnati a fare in modo di crescere insieme e con amore il loro bambino». Nel comunicato stampa si poteva leggere: «Adele e il suo partner si sono separati. Restano però impegnati a fare in modo di riuscire crescere insieme e con amore il loro bambino. Come sempre chiedono che la loro privacy sia rispettata. Non ci saranno ulteriori commenti».

Adele e Simon avevano iniziato a frequentarsi nel 2011 e nell'ottobre del 2012 era nato Angelo. La coppia si era poi sposata in gran segreto nel 2016, ed entrambi si sono sempre sforzati di mantenere la massima riservatezza sulle loro vite private. Nel 2017 Adele aveva però confermato pubblicamente di aver messo la fede al dito, definendo per la prima volta Simon suo "marito" in occasione dei Grammy Awards.