DrefGold si difende: «Non ho bisogno di spacciare»

MILANO - È iniziato oggi il processo a carico del trapper milanese DrefGold, arrestato il 23 agosto. La polizia, nel corso della perquisizione del suo appartamento, aveva trovato oltre un etto di marijuana e hashish e 12mila euro in contanti.

I media italiani riferiscono che il legale del 22enne, ha depositato i redditi del giovane, per dimostrare che non aveva nessun bisogno di spacciare droga. La procura invece ha chiesto di ascoltare i poliziotti che hanno effettuato l'arresto. Drefgold era in aula oggi. La prossima udienza si terrà a novembre.

Dopo l'arresto DrefGold aveva dichiarato: «Sono un consumatore conclamato di cannabis in quantità massicce. Non spaccio, quella era la mia scorta personale per l’estate».