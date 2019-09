«Un'era di crisi e di senza lavoro: “Trainspotting” è attuale ancora oggi»

BELLINZONA - Classe 1958 scozzese, sguardo torvo, calvo e tatuato: Irvine Welsh non è uno che passa inosservato e non solo per quanto riguarda la sua opera letteraria.

Senza peli sulla lingua tanto nella vita quanto sulla pagina, lo scrittore di Edimburgo, ha dato vita a uno degli universi letterari più fortunati e pugnaci di sempre. Stiamo parlando di quel “Trainspotting” che ha segnato – anche e soprattutto grazie alla pellicola omonima diretta da Danny Boyle – gli anni '90.

Ospite questo fine settimana di Babel 2019 (per dettagli vedi box qui sotto), Welsh ha abbastanza le idee in chiaro sul perché la sua opera – e quel microcosmo di fenomeni che la abitano – siano diventati quasi proverbiali anche alle nostre latitudini: «Per quanto riguarda i personaggi penso che sia perché si tratta di archetipi abbastanza universali e che possiamo trovare in qualsiasi comunità.

Lo stesso vale anche per i temi: «Anche il fatto di una società in perenne crisi economica e senza posti di lavoro per tutti, è una costante che sembra non finire mai e che ci riguarda tutti... Se ho un personaggio preferito? Sì, Spud, alla fine è un bravo ragazzo».

Come si mette al lavoro e come scrive uno dei suoi romanzi Irvine Welsh? «In realtà non lo so nemmeno io come faccio», ci confida, «in generale lascio che sia il mio subconscio a smazzarsi il “lavoro sporco”. Io, dal canto mio, faccio il possibile per non pensarci troppo». Fra i libri che ha scritto ce n'è uno preferito? «Ah, non ho dubbi: “Tolleranza zero” (la sua opera seconda, ndr.) è quello che mi è uscito meglio».

Nato in Scozia, trasferitosi prima a Dublino e poi a Chicago nel 2009. Dopo 10 anni negli States si sente a casa? «La casa è dove sono gli affetti, la faccenda degli Stati e delle nazioni è un anacronismo. Vorrei che morissero, scomparissero tutte... Utopico? Forse, ma si fottano».