Kevin Hart ha bisogno di supporto medico 24 ore al giorno

NEW YORK - Kevin Hart avrà bisogno di supporto medico 24 ore al giorno quando uscirà dall'ospedale. L'attore 40enne è finito al pronto soccorso qualche giorno fa, dopo aver avuto un bruttissimo incidente stradale che ha gli ha causato tre fratture alla colonna vertebrale. Dopo essere stato operato, dovrebbe lasciare a breve la struttura dove è attualmente ricoverato.

Probabilmente sarà dimesso proprio tra qualche ora, ma secondo il sito 'The Blast' dovrà portare un busto che gli supporti la schiena e avrà bisogno di assistenza medica per 24 ore al giorno durante la convalescenza a casa.

Sembra che Kevin sia già tornato a camminare grazie all'operazione e che quindi non dovrà utilizzare una sedia a rotelle per spostarsi. Hart dovrà però tornare in ospedale per ben tre volte a settimana per farsi controllare e monitorare lo stato dei progressi. Prima di rientrare a lavoro dovranno poi passare almeno quattro mesi.

Recentemente Dwayne 'The Rock' Johnson, grande amico di Kevin, ha spiegato che il collega è stato molto fortunato perché le conseguenze dell'incidente automobilistico sarebbero potute essere ben peggiori.