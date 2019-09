LOS ANGELES - Kevin Hart «sta andando molto bene» dopo il tremendo incidente stradale di una decina di giorni fa. Parola dell'amico e collega Dwayne “The Rock” Johnson, che ha parlato con il comico e lo ha interrogato in merito alle sue condizioni di salute.

Ospite del Kelly Clarkson Show, Johnson ha ammesso che Hart è «un uomo fortunato» per essersela cavata con delle lesioni sì serie, ma che sarebbero potute essere ben peggiori. «Va tutto bene» ha aggiunto la star «e sai cosa? Queste cose accadono nella vita e per fortuna era ben legato al suo sedile».

“The Rock” ha preso parte allo show per coprire il buco lasciato dall'assenza di Hart, che sarebbe dovuto essere il primo ospite. Ha così interrotto in anticipo la luna di miele (con il consenso della moglie) e si è recato in tv per parlare del 40enne. «È un ragazzo che adoro, è uno dei miei migliori amici. Gli auguro il meglio e una pronta guarigione e lo vedrò presto».