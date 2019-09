Sembra proprio che a dicembre uscirà un disco di Rihanna

LOS ANGELES - Sembra che l'attesissimo nuovo album di Rihanna sarà pubblicato a dicembre. Alcuni reporter francesi lo hanno rivelato domenica via Twitter, spiegando che la notizia gli è stata rivelata durante un evento della Universal Music France. Uno dei reporter, Steven Bellery, ha scritto: «Il nuovo album di Rihanna sarà pubblicato a dicembre!».

La cantante 31enne sta facendo aspettare i suoi fan, che non vedono l'ora di poter ascoltare il suo nono album, da molto tempo. L'ultimo cd pubblicato è infatti 'Anti' e risale al 2016. L'ultimo aggiornamento lo aveva dato proprio Rihanna lo scorso giugno, quando aveva rivelato di stare ancora lavorando alla registrazione delle nuove canzoni e di non avere in mente una data per l'uscita dell'album. Quando le era stato chiesto quanto ancora i suoi ammiratori avrebbero dovuto aspettare, aveva risposto: «Mi piacerebbe saperlo. Ho programmato di passare un lungo periodo in studio di registrazione il mese prossimo».

«Mi dà noia il fatto di non poter far uscire subito l'album, perché quello a cui sto lavorando è davvero divertente. Ma non voglio neanche accelerare troppo i tempi. Non ha senso fare le cose di fretta. Però voglio assolutamente fare in modo che l'uscita sia il prima possibile», aveva aggiunto.