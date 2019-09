Rita Ora: «L'amore non è una mia priorità»

LONDRA - Rita Ora ha raccontato che trovare l'amore non è tra le sue priorità, quantomeno al momento. La cantante ha spiegato che quando decide di legarsi sentimentalmente a qualcuno lo fa sempre in maniera molto seria e ci mette tutta sé stessa. In questo periodo della sua vita la pop star ha deciso però che è più importante concentrarsi su altre cose.

Durante un'intervista rilasciata al magazine "Marie Claire", nel prossimo numero in uscita, ha detto: «Alla gente piace sapere della mia vita privata ed è una cosa che ho accettato, ma quello che ho capito sull'amore è che per ora non è la mia priorità». «Quando mi fidanzo amo in maniera molto intensa la persona al mio fianco e ce la metto davvero tutta affinché le cose funzionino», ha aggiunto la 28enne.

Rita ha anche rivelato che quando le capita di sentirsi sola chiama la madre Vera e le chiede di andare a casa sua. «Spesso chiedo a mia mamma di stare con me. Averla vicino mi fa sentire sicura. Le dico: 'Vuoi venire a dormire da me?'. Così lei viene e mi fa compagnia, adoro anche il fatto che mi prepari da mangiare. Mi piace sentirmi ancora la sua bambina anche se ormai sono cresciuta», ha concluso.