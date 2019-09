Kristen Stewart, una luminosa stella allo Zurich Film Festival

ZURIGO - Kristen Stewart presenterà il suo nuovo film allo Zurich Film Festival (Zff).

Uno dei più grossi nomi della Hollywood “giovane” verrà sulle rive della Limmat per presentare “Seberg”, film in bilico tra i generi thriller e drammatico - già portato a Venezia e in questi giorni a Toronto - basato sulla vicenda dell'attrice francese Jean Seberg e sul suo rapporto con il leader delle Pantere nere Hakim Jamal. 20minuten ha raccolto quattro fatti legati all'attrice.

Primo: non è la prima volta che viene in Svizzera. Nel 2013 Stewart ha soggiornato in Engadina durante le riprese di “Sils Maria”. I paparazzi l'hanno persino ripresa mentre nuotava nelle acque del lago di Sils.

Secondo: non è solo “Twilight”. Nei sei anni trascorsi dall'ultimo capitolo della saga la classe 1990 è apparsa in ben 23 film, secondo Imdb.com. La maggior parte di essi sono produzioni indipendenti, dal budget ridotto e che hanno ottenuto risultati modesti al botteghino.

I direttori Nadja Schildknecht e Karl Spoerri dichiarano: «Lei crea in modo esemplare il difficile equilibrio tra mainstream e arte».

Terzo: vuole interpretare un supereroe gay. Il suo ruolo dei sogni, ha dichiarato pochi giorni fa a Variety, è quello di un supereroe omosessuale. Il collega Anthony Mackie è entusiasta dell'idea: «Sì, penso che Kristen debba essere la Falcon Captain America gay».

Quarto: l'annuncio crea già una spasmodica attesa. Gli organizzatori ne sono convinti: «Con Kristen Stewart arriva a Zurigo una delle donne di Hollywood di maggior successo e ci aspettiamo un'enorme affluenza di fan alla Sechseläuten-Platz».

La 15esima edizione dello Zurich Film Festival si terrà dal 26 settembre al 6 ottobre. Stewart dovrebbe essere presente nel corso della seconda metà della rassegna.