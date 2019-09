La critica plaude alla J-Lo stripper: «È stata dura»

LOS ANGELES - La critica sta riservando elogi a “Hustlers”, il nuovo film con Jennifer Lopez ambientato nel mondo delle spogliarelliste. Circondata da un cast di colleghe giovani e rampanti (da Costance Wu a Cardi B, da Lizzo a Lili Reinhart) il film, mostrato al Toronto Film Festival, si discosta dagli standard dei “stripper movie” ed è un'opera solida e convincente: merito della sceneggiatrice e regista Lorene Scarafia e soprattutto di J-Lo, secondo molti al miglior ruolo della carriera.

La star, intervistata dal Toronto Sun in occasione della presentazione del film, ha ammesso che la preparazione per la parte «è stata dura». «È totalmente diverso» dall'essere una ballerina, come di fatto lei è. «Voglio dire, mi muovo bene ma non mi sono mai preparata per le acrobazie, la forza che ci vuole per la preparazione. Fortunatamente ho avuto un grande maestro che mi ha insegnato ottime tecniche ma è stata una delle cose più difficili che ho mai dovuto fare per affrontare un ruolo».

keystone-sda.ch/STR (WARREN TODA)