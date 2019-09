Meghan Markle non ha portato fortuna a Serena Williams

NEW YORK - Meghan Markle è volata a New York per sostenere l'amica Serena Williams in occasione della finale degli Us Open di tennis.

La duchessa di Sussex - vestita con un abito in jeans e uno spolverino di colore chiaro - ha preso posto sugli spalti dell'Arthur Ashe Stadium e ha tifato per la campionessa, che tuttavia è stata sconfitta dalla canadese Andreescu. Meghan era seduta accanto alla famiglia Williams, compreso il marito Alexis Ohanian.

Non si trattava dell'unica presenza Vip: tra i vari volti noti che hanno assistito all'incontro c'erano il cineasta Spike Lee, la direttrice di "Vogue" Anna Wintour, la modella e attrice Cara Delevingne in compagnia della moglie Ashley Benson.

keystone-sda.ch/STF (JUSTIN LANE)