Robert Pattinson vive nel terrore di perdere il lavoro

LOS ANGELES - Robert Pattinson vive costantemente nel terrore di diventare disoccupato. Alla star di Hollywood non piace prendersi pause dal lavoro perché teme che la sua carriera possa risentirne. Inoltre è talmente innamorato della sua professione che non ha la necessità di andare in vacanza. Parlando della possibilità di prendersi del tempo libero per fare un viaggio ha detto: «Penso che tornerei subito indietro. Vivo costantemente con la paura che la mia fama possa avere un brusco calo e quindi io possa perdere tutto. Se ti è capitato di affrontare dei periodi difficili con il lavoro, temi che questo possa succedere di nuovo. Non sento il bisogno di staccare la spina e prendermi una vacanza e andare in chissà quale luogo di villeggiatura». Il 34enne ha poi spiegato di avere piacere nel circondarsi di persone che lavorano nel suo stesso ambiente.

Durante un'intervista rilasciata al magazine "Variety" ha raccontato: «C'è qualcosa di particolare nelle persone che lavorano nell'industria cinematografica. Sono pieni di sogni. Penso che non esistano altri lavori in cui i tuoi sogni e i tuoi obiettivi siano così importanti».

«Io sono fatto così. Non sono qui a Los Angeles perché voglio provare ristoranti costosi o cose del genere. Io sono qui perché amo dannatamente il cinema», ha concluso.