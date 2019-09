Harry Styles scartato al provino: non interpreterà Elvis Presley

LOS ANGELES - Harry Styles ha voluto ribadire di non essere rimasto deluso dal fatto di non aver ottenuto il ruolo di Elvis Presley.

Il cantante era nella lista degli attori che avrebbero potuto interpretare la leggenda della musica nel nuovo film sulla sua vita che realizzerà il regista Baz Luhrmann. Il ruolo è però andato ad Austin Butler ed Harry ha fatto sapere di aver accettato il fatto e ha detto che probabilmente in fondo non sarebbe stato la persona giusta per interpretare la parte. Il cantante ha spiegato: «Penso che alla fine se non ero la persona giusta per questo progetto, è meglio anche per me che non sia stato preso, no?».

Styles ha poi ammesso di essere da sempre un grandissimo fan di Presley e che per questo motivo l'idea di interpretare il divo sul grande schermo gli metteva molta ansia. In un'intervista rilascia al magazine The Face ha detto: «Per me Elvis è sempre stato una grandissima icona. C'è qualcosa di quasi sacro intorno al suo personaggio, probabilmente avrei avuto paura ad interpretarlo. E quando mi sono informato di più sulla sua vita non sono di certo rimasto deluso».

Adesso Harry, che negli ultimi anni ha dato prova di buone qualità attoriali, pensa che sia arrivato il momento di tornare a concentrarsi sulla sua carriera musicale.