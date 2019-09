Brad Pitt sulla strada della pensione come attore 

LOS ANGELES - Brad Pitt ha in programma di fare meno film. L'attore ha deciso di ridurre il carico di lavoro davanti alla telecamera per concentrarsi invece sugli impegni che riguardano la sua casa di produzione Plan B. Inoltre ha intenzione di dedicare molto più tempo ai suoi hobby, come la scultura. Ha fatto sapere: «Farò meno film e a distanza meno ravvicinata, semplicemente perché ho altre cose che voglio fare adesso. Quando senti di essere arrivato al picco di un percorso, forse è il momento di intraprenderne un altro».

La star 56enne pensa poi che con l'avvento dei servizi di streaming i film classici potrebbero avere molto presto una forte battuta d'arresto. Parlando con il New York Times ha detto: «Sono curioso di vedere se i film avranno un futuro, se ci saranno ancora tra qualche tempo». A Brad piace occuparsi della produzione perché per lui significa avere una giornata di lavoro più flessibile rispetto a quando fa l'attore. «Se ti occupi della produzione non ti devi svegliare molto presto e iniziare la fase di trucco», ha aggiunto.

Inoltre quando fa l'interprete, Pitt vuole che la sua performance sia assolutamente "vera". «Il mio stile recitativo prevede che io arrivi ad un livello di verità assoluta. Devo avere un'esperienza che per me sia reale in modo da poter trasmettere la stessa sensazione al pubblico», ha concluso.