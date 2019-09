Elettra Lamborghini ha paura delle persone

ROMA - Elettra Lamborghini ha rivelato di avere una nuova fobia, quella per le persone. L'ereditiera 25enne qualche ora fa ha calcato il red carpet della 76esima edizione del Festival di Venezia e dopo aver posato per centinaia di fotografi si è lasciata andare a un lungo sfogo social.

«Allora a parte gli scherzi perché io faccio sempre la stupida, e non lo faccio vedere, da un anno a questa parte ho sviluppato una paura per le persone atroce, soffro da matti, sto malissimo anche se cerco di non farlo vedere a nessuno, anche se sto sempre con il sorriso», ha affermato la cantante in un video pubblicato nelle sue Instagram Stories. «Questo succede, in psicologia, quando una persona viene toccata nella sua comfort zone. Ad esempio quando io magari vado a trovare la mia cavalla non mi aspetto che ci siano delle persone che vogliono fare le foto con me e questa cosa mi destabilizza», ha spiegato la 25enne.

Elettra ha anche rivelato che le capita spesso di cercare luoghi per isolarsi dal mondo esterno e che addirittura si ritrova a chiudersi negli sgabuzzini. «Non mi vergogno a dire questa cosa, perché mi è successo più volte. Una signora una volta mi ha vista fuggire mentre cercavo di nascondermi da alcune persone perché non riuscivo a gestire la situazione», ha infine aggiunto.