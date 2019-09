Qualcuno ha detto a Kristen Stewart di celare il proprio orientamento sessuale

LOS ANGELES - Kristen Stewart ha raccontato all'Harper's Bazaar che un non meglio precisato personaggio dell'industria cinematografica le avrebbe detto di tenere celato il proprio orientamento sessuale per non compromettere la sua carriera.

Ha dichiarato: «Mi è stato detto così: "Se vuoi farti un favore, non andartene in giro in pubblico mano nella mano con la tua ragazza, potresti finire in un film della Marvel"». La 29enne star di "Twilight" ha avuto relazioni con uomini e con donne e non ama essere definita né lesbica né bisessuale.

Il racconto di Stewart è verosimile e non si tratta nemmeno di un caso isolato, ha dichiarato Sarah Kate Ellis, presidente e Ceo del gruppo di difesa dei diritti delle persone Lgbt nei media Glaad. «Per decenni, agli attori Lgbt è stato detto di nascondere il loro autentico essere in modo da preservare la propria carriera». Nel corso degli anni, però, la situazione è decisamente migliorata. «C'è speranza che non solo siano accettati, ma anche celebrati dalle platee di tutto il mondo».