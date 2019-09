Prende a pugni 3 persone sulla Strip di Las Vegas: in manette Fetty Wap

LAS VEGAS - Scomparso da qualche tempo dai radar, Fetty Wap è tornato nelle scorse ore a far parlare di sé, ma non per la sua musica. Il rapper del New Jersey è infatti stato arrestato domenica - come riferisce TMZ - per aver preso a pugni tre impiegati in un hotel sulla Strip di Las Vegas.

A far scattare la scintilla sarebbe stato un diverbio tra Fetty Wap ed un addetto all’area di parcheggio della struttura alberghiera. Il rapper ha quindi colpito l’uomo con alcuni pugni. L’esatta dinamica dei momenti successivi non è ancora stata chiarita, ma il rapper si è beccato tre accuse per percosse.

Il rapper - che deve la sua fama soprattutto al brano “Trap Queen” del 2015 - è rimasto in custodia solo qualche ora prima di essere rilasciato e dovrà ora comparire di fronte al giudice.