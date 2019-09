LONDRA - Cara Delevingne sta meglio quando è innamorata. L'attrice e modella 27enne è attualmente fidanzata con Ashley Benson, con cui sembra stia prendendo in considerazione anche alla possibilità del matrimonio, e ha detto di pensare di essere una persona migliore quando è in coppia, perché questo le permette di non essere da sola ad «affrontare il mondo».

Ha spiegato: «Quando sono innamorata sono migliore. Non significa per forza innamorata di qualcun altro. Potrei essere anche solo innamorata di me stessa. Quando non sei sola c'è qualcosa di incredibile, quando puoi affrontare il mondo con un'altra persona».

Cara e Ashley, 29 anni, hanno tenuto il massimo riserbo sulla loro relazione per diversi mesi prima di annunciare pubblicamente di essere una coppia. Delevingne ha però detto che da adesso in poi non vorrà più nascondere il suo amore per la collega perché è orgogliosa del loro rapporto.

Nel prossimo numero di ELLE UK, che sarà in edicola tra qualche giorno, ha fatto sapere: «Non voglio nascondere questa cosa, le persone potrebbero pensare che me ne vergogni. Ma non ho mai avuto una relazione così pubblica, non ho mai postato immagini con il mio partner. Stavolta però è diverso. Siamo arrivate a un punto in cui tenevamo tutto segreto, o almeno non volevamo attenzione, ma adesso non sarà più così perché io sono orgogliosa di questo rapporto».