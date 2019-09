«Lo slip non è la cosa più piccola che indosso in "The New Pope"»

VENEZIA - Jude Law, John Malkovich e Paolo Sorrentino erano a Venezia per la presentazione di "The New Pope", insieme al resto del cast.

Una serie che fa parlare già dal trailer, che mostra l'attore britannico che cammina in spiaggia con indosso solamente uno slip bianco. «Non è la cosa più piccola che indosso in questa stagione. C’è una scena dove indosso solo un tovagliolo di stoffa piccolissimo» ha spiegato Law.

Anche Sorrentino ha parlato di nudo: «È molto ben distribuito in tutta la serie. E anzi è rispettata la par condicio: si vedono nudi uomini, donne e pure animali».

Sette gli episodi della nuova serie, che vede Malkovich come nuovo Papa. «Sono stato un fan della prima serie e conosco i film di Sorrentino. Il Vaticano e la religione non sono miei campi naturali di interesse ma il progetto aveva una guida come lui, formidabile nella costruzione quasi geografica di ambienti e personaggi e una struttura brillante».

