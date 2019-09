Sofia Vergara scappa da Dorian in jet, e i fan si arrabbiano

MIAMI - Ha creato parecchia irritazione la foto che mostra Sofia Vergara a bordo di un jet privato insieme alla famiglia e agli amici. L'attrice di "Modern Family" ha accorciato le vacanze ai Caraibi a causa dell'arrivo dell'uragano Dorian - che arriverà domani sulle coste statunitensi - ed è proprio il fenomeno meteo il protagonista del post. «Bye bye Dorian» ha scritto l'attrice, scatenando l'indignazione di molti fan.

«L'insensibilità e l'arroganza dei ricchi non cessa mai di sorprendermi» ha scritto una utente tra i commenti, e non è la sola a ritenere che come minimo Vergara abbia mancato di tatto. Sono moltissime le persone che hanno dovuto lasciare la casa e i propri beni a causa dell'arrivo di Dorian, e che non sanno se li ritroveranno una volta che l'uragano sarà passato.