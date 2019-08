Rihanna: «Amo sfidare gli uomini»

NEW YORK - Rihanna ama la competizione con gli uomini nel mondo dell'imprenditoria. La cantante, che ha un suo brand di abbigliamento, 'Savage X Fenty', pensa che il mondo degli affari sia considerato a torto un ambiente esclusivamente maschile e le piace trovarsi a sfidare gli uomini quando si tratta di fare business.

Parlando ad una conferenza dedicata proprio al rapporto tra le donne e l'imprenditoria, la pop star ha spiegato: «Non è facile superare gli stereotipi nel mondo del business, che viene considerato quasi solo maschile. È un mondo di maschi, quindi devi lavorare due volte tanto per dimostrare quello che vali e ottenere però solo la metà, ma questo non mi ferma. Mi piace competere con gli uomini. Mi piace come sfida, mi dà soddisfazione e mi diverte. Spesso le persone lo vedono come un ambiente per soli uomini... Ma come donne la nostra forza è quella di riuscire a superare ogni ostacolo».

In passato Rihanna aveva spiegato che prima di lanciare la sua linea di moda aveva intenzione di guadagnarsi un certo rispetto come stilista. Per questo prima di creare sulla sua collezione ha deciso di collaborare con altri marchi per fare esperienza.